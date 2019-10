Simon Groot (84) uit Enkhuizen wint World Food Prize, miljoenen boeren kregen beter inkomen door hem

ENKHUIZEN - "Ik ben maar een simpele zaadveredelaar, die een verschil wilde maken voor landbouwboeren over de hele wereld." De 84-jarige Simon Groot uit Enkhuizen heeft gisteren de prestigieuze World Food Prize 2019 in ontvangst genomen. De uitreiking van de Wereldvoedselprijs vond plaats in Iowa in de Verenigde Staten. De zaadveredelaar kreeg de prijs wegens zijn inspanningen, waardoor miljoenen kleine boeren in meer dan zestig landen een beter inkomen kregen.

Tijdens de ceremonie werd Groot toegesproken door Prins Constantijn. Hij feliciteerde de 84-jarige met deze prijs. Na het tonen van een video over het leven en de werkzaamheden van Simon Groot, liep hij naar het podium, waar hij de prijs in ontvangst nam. "Ik ben zeer vereerd deze prijs te ontvangen", vertelde Groot na de ontvangst van zijn prijs.

"Mijn eigen filosofie, van veertig jaar geleden, is om kleine boeren kwalitatief goede zaden te leveren en hun vrienden te worden. En de beste manier om hun vriend te worden was om ze 'gereedschap' te geven zodat ze meer geld konden genereren. Dit gereedschap is kwalitatief goede zaden."

De prijs is de belangrijkste internationale onderscheiding voor mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd om de kwaliteit, hoeveelheid of beschikbaarheid van voedsel in de wereld te verbeteren. Het was de eerste keer in het 34-jarig bestaan dat de prijs aan een Nederlander werd uitgereikt.



Bekijk hieronder hoe de 84-jarige Simon Groot uit Enkhuizen de prestigieuze prijs in ontvangst nam.