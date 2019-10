Doedag voor mensen met beperkingen: 'Aangepast sporten is niet vanzelfsprekend'

HOORN - Mensen met een beperking konden in Sportcentrum Hoorn kennismaken met dertig sporten. En dat is niet uit luxe volgens Pedro Koning van Team Sport van de gemeente Hoorn. "Het is heel lastig voor deze mensen om gepast aanbod te vinden."

Tennissen, klimmen, boksen en volleyballen, je kan het vandaag allemaal doen. En de deelnemers hebben er zichtbaar lol in. "Ik vond klimmen het leukst", vertelt een meisje. De top heeft ze helaas niet gehaald, al mag dat de pret niet drukken. "Ik had te weinig armkracht." Een andere jongen vindt aansluiting bij het rolstoelvolleybal. "Dat je ondanks dat je in een rolstoel zit wat kan doen. Dat vind ik een mooie gedachte."

Meer dan geslaagd

In totaal kampen 1,6 miljoen mensen in Nederland met een lichamelijke beperking en het is lang niet altijd even makkelijk om een sport te vinden. "We werken veel samen met sportverenigingen om een gepast aanbod te vinden. Het evenement is meer dan geslaagd, want ik hoorde dat meerdere mensen zich al hebben aangemeld", vertelt Pedro. Zijn collega Luigi Arion vult aan: "Wij hopen dat kinderen inzien dat ze niet anders zijn dan normaal. Maar dat ze normaal bij een sportvereniging mee kunnen doen."