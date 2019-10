Historische Aardbeienbrug in Aalsmeer wordt vervangen door replica

AALSMEER - Sinds 1948 is de iconische Aardbeienbrug onderdeel van de Uiterweg in Aalsmeer. De gemeente heeft nu echter bepaald dat de brug vervangen moet worden vanwege de toename van het vrachtverkeer dat de Uiterweg gebruikt. Bewoners moeten de komende tijd genoegen nemen met een replica.

Het vervangen van de brug is onvermijdelijk, zo ziet ook vice-voorzitter van Stichting Oud Aalsmeer, Willem Alderden. Hij woont al zijn hele leven aan de Uiterweg en vindt het zonde dat de brug zal verdwijnen. "Het is natuurlijk een zeer karakteristieke brug en het is te hopen dat de nieuwe brug toch wel iets zal laten zien van de sfeer hoe het hier ooit was", aldus Willem.

Jachthavens en vakantiehuizen

De brug stamt uit de tijd dat de Uiterweg een rustige B-weg was waar alleen bewoners en mensen die op de weg werkten er gebruik van maakten. Ondertussen zijn er enorm veel jachthavens en vakantie-accomodaties aan de weg gevestigd. Ook worden er veel nieuwe huizen gebouwd, waardoor vrachtverkeer op en af rijdt op de Uiterweg. Om de brug bestand te maken voor veel en groot verkeer de komende jaren, moet deze dus vervangen worden.

De werkzaamheden voor het vervangen van de brug zijn deze week van start gegaan. Het verkeer zal over een tijdelijke brug naast de huidige Aardbeienbrug rijden, tot dat de replica is geplaatst. Bewoners van de Uiterweg zullen tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting een half jaar gaan duren, rekening moeten houden met een langere reistijd.