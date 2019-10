Verbod op rookruimtes vanaf april gehandhaafd

NOORD-HOLLAND - Het verbod op rookruimtes in horecagelegenheden zal vanaf 1 april 2020 worden gehandhaafd. Ondernemers hebben nog ruim vijf maanden de tijd om zich voor te bereiden op het verbod.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. Vanaf april kunnen er boetes worden uitgeschreven die op kunnen lopen tot zo'n 45.000 euro.

Eind vorige maand werd door de Hoge Raad besloten dat de rookruimtes dicht moeten. Eerder stapte antirookvereniging CAN naar de rechter omdat de ruimtes in strijd zouden zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Nederland zette daar zijn handtekening onder en heeft zich er om die reden aan te houden.