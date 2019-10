Fundering Grote Kerk in Hoorn moet zo snel mogelijk hersteld worden

HOORN - Vanwege scheurvorming in de Grote Kerk in Hoorn moeten zo snel mogelijk de funderingen van de toren en de voorgevel hersteld worden. Dit zegt het college van burgemeester en wethouder tegen de gemeenteraad van Hoorn.

De houten paalfunderingen in de toren van de kerk komen nog uit 1840. In 2013 en 2014 werden er al onderzoeken gedaan naar de fundering van de toren. Toen bleek uit onderzoek dat er een houtbacterie in de palen zat en dat er binnen 15 jaar ernstige schade zou ontstaan.

In de tussentijd zijn de palen in de toren goed in de gaten gehouden, maar nu blijkt dat de fundering in een raptempo is gaan verzakken. Dit najaar start ook de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel en horecagelegenheid. Met deze werkzaamheden in het vooruitzicht, is het daarom noodzakelijk om herstelwerkzaamheden te gaan uitvoeren aan de toren.



Op 29 oktober wordt door de gemeenteraad besloten of de werkzaamheden nog dit jaar in het begrotingsplan van de gemeente past. Bij een positief besluit starten de werkzaamheden nog voor de winter.