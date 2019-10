Velsertunnel beide richtingen dicht door ongeluk: IJmond loopt helemaal vast

VELSEN-ZUID - Het verkeer in de IJmond was vanmiddag helemaal vastgelopen na een ongeluk in de Velsertunnel (A22). De tunnel was aan allebei de kanten afgesloten. Inmiddels is de tunnel weer open. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is.

Door de afsluiting liep de A22 bij zowel IJmuiden als Beverwijk vast.

Inmiddels is de tunnel weer geopend.

Gisteren was het ook al raak. Toen was de tunnel in de ochtend enige tijd afgesloten vanwege een ongeluk met een motorrijder.