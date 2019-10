Groot kunstwerkbord gestolen in De Cocksdorp op Texel: "Volgens mij heb ik geen vijanden"

TEXEL - Het grote bord dat bij een kunstwerk met de lepelaars van de Texelse Angelina Stiehl hoort, is gestolen. Afgelopen week kwam de kunstenares er achter en ze heeft geen idee wie dit op zijn geweten heeft. "Volgens mij vinden de meesten dit een mooi kunstwerk."

Op het bord staat in het groot 'Vrijheid': een korte uitleg waar het kunstwerk van de lepelaars in de Roggensloot bij De Cocksdorp in het noorden van Texel voor staat. Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de dorps - en kunstcommissie van Texel. Inmiddels staat het bord er al sinds 2017. "Gelukkig staat het kunstwerk er zelf wel nog", legt Stiehl uit aan NH Nieuws. "Je weet nooit of iedereen een kunstwerk mooi vindt, maar volgens mij waren de meeste dorpelingen het met het bord eens."

Stiehl heeft haar atelier in Den Burg. Ze is een Texelse in hart en nieren. "Het zit in mijn bloed", legt ze uit. En dat is duidelijk terug te zien in haar kunstwerken. Al haar werken zijn geïnspireerd op het eiland. "Als je uit het raam kijkt, is het iedere keer anders. En dat inspireert."

De afgelopen periode is er eerder sprake geweest van vandalisme op het eiland. Zo werden zwerfkeien beklad en werd er een natuurhuisje gesloopt. "Ik hoop niet dat dit met elkaar te maken heeft", zegt Stiehl.