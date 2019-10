West-Friesland gaat strijd verder aan met alcohol- en drugsgebruik

MEDEMBLIK - West-Friesland wil nog meer stappen zetten om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te brengen. Waar op het gebied van alcohol al best wat stappen zijn gezet, blijkt harddrugs een groeiend probleem. Tijdens een conferentie met betrokken partijen zijn verschillende oplossingen bedacht.

Onder meer de GGD, politici, jongerenwerkers, handhavers, artsen, maar ook jongeren zelf kwamen in Medemblik bij elkaar om van gedachten te wisselen. Sinds 2008 is de regio bezig om het middelengebruik onder jongeren te laten afnemen. Uit de jongvolwassenenmonitor van de GGD blijkt dat het beleid op gebied van alcohol langzamerhand effect heeft, maar dat harddrugs een groeiend probleem blijft.

West-Friesland heeft nu een prioriteitenlijst opgesteld. Zo moet er meer aandacht komen voor de aanpak van drugs, moeten ouders meer betrokken worden, moeten jongeren weerbaarder worden en moet er een eenduidig handhavingsbeleid in West-Friesland komen. Tijdens de conferentie kwamen veel ideeën op tafel. Bijvoorbeeld het creëren van een drugsmeldpunt op scholen en docenten beter leren signaleren weerbaarheidstraingen. Maar ook voor de ouders is volgens de GGD een belangrijke rol weggelegd.



Jongeren kwamen met nog andere ideeën. Bijvoorbeeld social media positief inzetten en voorlichting over alcohol geven in de derde klas van de middelbare school omdat het ook de gemiddelde leeftijd is waarop ze voor het eerst drinken. Maar ook alcohol duurder maken wordt als een goede optie gezien.

De plannen worden nu verder besproken en moeten leiden tot een concreet plan. Verder wordt ook doorgegaan met de inzet van mysterysguestonderzoeken voor de handhaving van de alcoholwet binnen de horeca, sportverenigingen en cafetaria. Want daardoor is het aantal dat zich aan de regels houdt voor de verkoop van alcohol gestegen naar 56,6 procent. Toch klinkt het allemaal nog vrij algemeen. Maar de Medemblikse wethouder Joset Fit heeft er vertrouwen in dat de West-Friesland hiermee de goede kant op gaat.