Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland investeert 4,5 miljoen euro om meer zonnepanelen op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt er gekeken hoe de panelen kunnen worden ingezet langs provinciale wegen, bruggen en tunnels, en op de eigen gebouwen van de provincie.

In een persbericht van de provincie laat gedeputeerde Edward Stigter, van Klimaat en Energie, weten dat de energietransitie een enorme klus met een hoge urgentie is. "De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld. Wij leveren daarom niet alleen een financiële bijdrage aan projecten van anderen, maar kijken ook hoe we onze eigen wegen, fietspaden en gebouwen kunnen inzetten om onze doelen voor zonne-energie te halen."

Vooral op bedrijfsdaken is nog veel plaats voor zonnepanelen. Zo hebben nog maar 4 procent van de bedrijfspanden panelen. De provincie gaat bedrijven helpen om de subsidies die zij van het Rijk hebben gekregen zo effectief mogelijk te gebruiken. Daarnaast wordt gekeken welke bedrijven geschikt zijn voor grootschalige zonne-energiemogelijkheden.

Bermen en geluidsschermen

Maar er wordt niet alleen gekeken bij bedrijventerreinen. De provincie wil ook haar eigen infrastructuur en gebouwen inzetten om duurzame energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van zon-geluidsschermen en zon-geleiderails. Daarnaast is er ruimte voor zonnepanelen in bermen van provinciale wegen. In Heerhugowaard bij Steunpunt Weg & Waterhuis De Langebalk wordt momenteel al gekeken om deze plek energiezuiniger te maken.