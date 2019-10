Tata Steel opent informatieloket in Wijk aan Zee voor omwonenden

WIJK AAN ZEE - Bewoners in Wijk aan Zee kunnen vanaf vrijdag 29 november met al hun vragen over de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030 van Tata Steel terecht bij een daarvoor bestemd informatieloket. Volgens een woordvoerder van Tata Steel zal dit de afstand en de informatiesnelheid tussen de bewoners en Tata Steel "verkleinen".

Het loket gaat 'Tata Steel in de Buurt' heten en is bedoeld om de communicatie met omwonenden te verbeteren. Zo is er een microscoop waarmee eerste analyses van stofmonsters kunnen worden gedaan. "Bewoners kunnen stoffen die zij vinden, bijvoorbeeld in hun tuin, laten onderzoeken door experts", aldus een woordvoerdster van Tata Steel. Daarnaast kunnen omwonenden hun vragen bespreken met experts.

Bij het informatieloket kunnen mensen ook extra informatie krijgen over Roadmap 2030 en alle projecten die daaronder vallen. Er komt een ideeënbus te staan, bezoekers kunnen informatie krijgen over de duurzaamheidsplannen en er kan via VR-brillen een kijkje worden genomen in de fabrieken.

Sceptisch

Volgens Vera Waardenburg van dorpsraad Wijk aan Zee is het een "stap in de goede richting". De Dorpsraad is ook meegenomen in de plannen en mochten met suggesties komen. Toch is Waardenburg wel nog een beetje sceptisch. "Het is afwachten in hoeverre de experts aanspreekbaar zullen zijn en of de onderzoeken door een onafhankelijk persoon worden gedaan."

Het is overigens niet het eerste informatieloket van Tata Steel. In Port Talbot, een haven- en industriestad in Engeland, werd eerder ook al door het staalbedrijf een 'verplaatsbaar' loket geplaatst. Deze loketten zijn meestal te vinden bij een supermarkt.

Het informatiestation in Wijk aan Zee zal staan in een winkelpand in de Zwaanstraat. De openingstijden zijn nog niet bekend.