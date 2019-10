Konijneigenaren opgelet: besmettelijk virus doodt drie konijnen op kinderboerderij in Schagen

SCHAGEN - Bij kinderboerderij Kibo in Schagen zijn afgelopen week binnen een uur drie konijnen overleden door een zeer besmettelijk virus. De overige konijnen zijn snel in een speciale quarantaineruimte gebracht om ingeënt te worden en meer slachtoffers te sparen. "We hopen dat ze over twee weken weer naar buiten kunnen."

"Een paar dagen geleden lagen ineens drie dode konijnen bij ons op de kinderboerderij. Ze waren in een tijdsbestek van een uur overleden. Dan gaan er wel een paar belletjes rinkelen en schakel je meteen hulp in", vertelt dierenverzorger Hans van Kibo aan NH Nieuws.

Dodelijk virus

Na een uitgebreid onderzoek van een vee-arts werd er geconstateerd dat de arme dieren waren overleden door een dodelijk virus, die ook nog eens heel besmettelijk is. "De rest van onze konijnen zijn direct in een speciale ruimte in quarantaine gegaan. Ze hebben daar een enting gekregen, in de hoop dat ze het virus niet krijgen. Als dat wel het geval is, overleven ze het niet."

Hans weet te melden dat het op dit moment nog goed gaat met alle konijnen, maar dat ze nog wel twee weken in quarantaine moeten blijven. "Daarna is het nog even afwachten wat er gaat gebeuren", zegt Hans nog even vertwijfeld.

Waarschuwing

De kinderboerderij waarschuwt de bezoeker ook om goed de handen te wassen na een bezoekje. Het virus wordt namelijk overgedragen via de mens. "Wij vinden het belangrijk dat we de mensen op de hoogte stellen van deze ziekte. Anders gaan er misschien nog meer onschuldige dieren dood."