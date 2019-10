Bijzonder: Museumstoomtram Hoorn-Medemblik bouwt treinstel uit 1887 na

HOORN - De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft vijf jaar gewerkt aan een West-Friese replica van een rijtuig uit de IJzeren Eeuw. Woensdagmiddag was het zover en verliet Rijtuig 501 de werkplaats van het rijdende museum in Hoorn.

Het 'nieuwe oude' rijtuig zal vanaf 25 oktober de eerste meters afleggen tijdens het IJzeren Eeuw Weekend. Dat is 131 jaar nadat het de eerste rijtuigen in 1887 de eerste passagiers vervoerden van Medemblik naar Hoorn. Vanaf komende winter kan iedereen instappen voor een ritje naar Medemblik over de spoorbaan.

Met de reconstructie van dit oude treinstel wil de Museumstoomtram het belang onderstrepen van de ontwikkelingen die plaatsvonden in West-Friesland in de IJzeren Eeuw. Hoorn, Medemblik en Enkhuizen werden vanaf 1882 aangesloten op het spoor en hiermee volgden grote ontwikkelingen voor de West-Friese steden.

IJzeren Eeuw Weekend

Tijdens het IJzeren Eeuw Weekend op 26 en 27 oktober keren historische treinen die hier vroeger reden uit heel Nederland voor een keer terug naar West-Friesland. In het weekend wordt dagelijks vier keer tussen Hoorn en Enkhuizen gereden met een elektrisch treinstel uit 1952. Ook een historische diesellocomotief uit Amersfoort komt naar West-Friesland en rijdt met een speciale goederentrein en reizigersaccommodatie tussen Hoorn en Medemblik.