Onweer en zware windstoten trekken vanmiddag over provincie, code geel afgegeven

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft voor vanochtend en vanmiddag code geel afgekondigd in Noord-Holland vanwege naderend onweer en zware windstoten.

In de loop van de ochtend zal het harder gaan waaien. Met name langs de kust gaat het flink tekeer: er kunnen windstoten van 80 kilometer per uur voorkomen. In de rest van de provincie zijn er windstoten tot ongeveer 60/70 kilometer per uur te merken.

De onweersbuien kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met hagel en blikseminslag. Ook voor de rest van het land is tussen 11.00 en 14.00 uur code geel afgegeven.