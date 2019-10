File op A10 opgelost: rijstroken weer open

AMSTERDAM - Automobilisten op de A10 bij afrit Amsterdam-Centrum moesten vanochtend rekening houden met een lange file. Door een ongeluk waren twee rijstroken dicht. Inmiddels is de weg weer open.

De vertraging bedroeg ongeveer een half uur. Het is niet bekend wat er precies was gebeurd. Op camerabeelden was te zien dat één auto op de rijstrook stilstaat.

Op dit moment is er een hulpdienst op weg naar het ongeluk. Op videobeelden is te zien dat er een auto gevaarlijk dicht langs een medewerker rijdt. "Helaas is de roodkruisnegeerder ook weer van de partij", aldus Rijkswaterstaat.

Wanneer de weg weer opengaat, is vooralsnog niet bekend.