Omstanders grijpen in bij straatroof Marnixstraat: twee aanhoudingen

AMSTERDAM - Omstanders hebben vannacht om 5.00 uur ingegrepen bij een straatroof en mishandeling op de Marnixstraat in Amsterdam. De politie heeft daarna twee verdachten opgepakt.

Het slachtoffer lag op de grond en werd door drie mannen geschopt en geslagen. Een automobilist die langs reed zag het gebeuren, keerde om en stapte samen met de bijrijder uit. Ze wisten één straatrover vast te grijpen. Daarna rukte hij zich los en rende hij een steeg in. Daar bleef hij staan omdat hij niet verder kon. Toen de politie kwam, werd op aanwijzing van de omstanders en het slachtoffer opgepakt.

De twee andere straatrovers waren er ook vandoor gegaan. Een van hen klom over het hek van een elektriciteitshuisje tegenover café De Waterkant en haalde daarbij zijn handen open. Toen agenten aan kwamen, hebben ze hem door het hek heen in de handboeien geslagen. Omdat ze niet over het hek konden klimmen, kwam een politieboot de man een kwartier later ophalen. Hij is daarna per boot naar het cellencomplex op de Elandsgracht gebracht.

De derde straatrover is nog voortvluchtig. Hij is weggerend richting de Rozengracht. Het slachtoffer heeft op het politiebureau aangifte van mishandeling en straatroof gedaan.