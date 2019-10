'100.000 bezoekers F1-race op de fiets naar circuit'

ZANDVOORT - De organisatie van de Formule 1-autorace volgend voorjaar in Zandvoort verwacht dat een derde van de ruim 300.000 bezoekers per fiets naar het circuit komt. Experts noemen het fietsplan ‘interessant’ en ‘ambitieus’, meldt de Volkskrant.

"De trein is de sleutel, de fiets is het uithangbord", zo schrijft organisator Dutch Grand Prix (DGP) in het concept-mobiliteitsplan, in bezit van de krant. Het nog vertrouwelijke plan wordt voorgelegd aan alle betrokken partijen bij het vervoersvraagstuk en wordt in de definitieve versie in december gepresenteerd. De gemeente Zandvoort beslist er uiteindelijk over.

Dat de fiets in de vervoersstroom naar het circuit op 1, 2 en 3 mei 2020 een grote factor is, staat uitputtend beschreven in het mobiliteitsplan. Er worden 32.400 plaatsen in fietsenstallingen gemaakt. Ook worden er rond Zandvoort op maximaal 15 kilometer verschillende Park & Bikes ingericht. Vanaf die Park & Bikes kunnen automobilisten met hun eigen fiets naar het circuit komen.