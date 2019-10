Neelesh en Sylke zaten uren vast in trein en misten vlucht: "Je voelt je zo machteloos"

SCHIPHOL - Volgens de planning zouden ze nu net in Paramaribo zijn geland, maar door grootschalige problemen op het spoor bij Schiphol vanmorgen zagen Neelesh en Sylke hun reis naar Suriname in het water vallen. "Je voelt je zo machteloos, het is ongelooflijk."

De twee stapten vanmorgen om 7.09 uur bij Delft op de trein richting Schiphol, zodat ze daar om 7.45 uur zouden aankomen. "Dat was 3,5 uur voor vertrek. Ruim voldoende om rustig de goede balie te vinden en als er iets zou zijn, hadden we daar ook nog de tijd voor", vertelt Neelesh aan NH Nieuws.

Maar zo'n zes minuten voor aankomst bij de luchthaven, zag Sylke ineens een vonk 'ter grootte van een treinraam'. De trein ging vol op de rem en na een paar minuten werd duidelijk dat de trein voor hen een technisch mankement had. "Dat hoorden we de volgende 30 minuten nog drie keer, en toen begonnen we ons wel zorgen te maken."

Na verloop van tijd begon het in hun eigen trein ook erg warm te worden en kregen de twee door dat ook hun trein niet meer optimaal werkte. "We wilden er heel graag uit, maar dat mocht niet vanwege de veiligheid. Langzaam hoorden we al van mensen dat ze hun vlucht gingen missen. Je voelt je zo machteloos, want als we eruit hadden gemogen, hadden we ergens langs de weg een taxi kunnen bestellen. Ik snap dat dat niet kan vanwege de veiligheid, maar ik voelde ook weinig begrip voor onze kant."

De twee hebben nog gekeken of ze later op de dag naar een andere bestemming konden vliegen, maar dat bleek niet haalbaar. "We hebben alles bekeken: New York, Panama, Azië, maar het lukte niet. Nu hebben we voor 750 euro onze vlucht moeten laten omboeken."

De twee balen van het verloren geld, maar vinden het nóg vervelender dat de informatievoorziening vanuit de NS zo beperkt was. "We hadden bijna vier uur vertraging, maar ik merkte weinig begrip. Dat vind ik heel jammer", besluit Neelesh.

Kilometers beschadigde bovenleiding

ProRail laat weten dat de treinen vanaf 22.00 uur weer normaal kunnen rijden over het traject Hoofddorp-Leiden. Volgens het bedrijf raakte er vanmorgen in totaal 4,5 kilometer van de bovenleiding zwaar beschadigd.