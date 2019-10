Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede: Deze Noord-Hollanders helpen hun medemens

NOORD-HOLLAND - Vandaag is de internationale dag voor de uitroeiing van de armoede. Wereldwijd wordt er stilgestaan bij mensen die te maken krijgen met armoede, honger, geweld en angst. Ook in onze provincie heeft lang niet iedereen het even breed of goed. Gelukkig kan hulp soms uit onverwachte hoek komen. NH Nieuws sprak met een aantal Noord-Hollandse wereldverbeteraars.

Jan Kooijman en Mans Semler uit Zwaag repareerden samen bijna 150 fietsen! Deze gaven ze cadeau aan arme kinderen. "We hadden gehoopt op 50, dat het 150 fietsen zijn geworden is uniek", laten de mannen weten. De actie is zo geslaagd dat deze ook niet bij één keer blijft. Komend jaar willen de heren nog een keer hun handen uit de mouwen steken. Naast de mannen uit Zwaag hebben ook andere steden het idee opgevangen. In Almere, Leiden en Alphen aan den Rijn gaan soortgelijke acties van start.

Erna deelt dagelijks brood uit aan mensen die dit nodig hebben. Niet alleen mensen die door schulden onder bewind zijn, komen bij Erna. Ook mensen die ondanks hard werken, niet rond kunnen komen, worden graag geholpen. Het brood wat Erna weggeeft, krijgt zij van de bakker uit de buurt.

Taxi

De Hilversumse Jolanda was ten einde raad toen haar taxi gestolen werd. Toen haar auto total loss werd teruggevonden, boden de mannen van de Peugot Nederland aan om deze kosteloos te maken. "De auto rijdt super weer", zegt de blije Jolanda. Als dankbetuiging besluit Jolanda langs de plaatselijke garage te gaan en de jongens op taart te trakteren. "Jolanda is een goede klant van ons, dan wil je toch kijken hoe je kan helpen", laat een medewerker van de garage weten.

In februari werd een oud echtpaar uit Winkel beroofd van al hun spaargeld en sieraden. Toen het nieuws naar buiten werd gebracht, is er een crowdfunding opgezet om het koppel te hulp te schieten. Inmiddels is er 23.000 euro opgehaald. Het stel wilt graag iedereen bedanken die hen heeft geholpen: "Daar zijn wij iedereen dankbaar voor".