Broer en oom van Drents boerderijgezin geschokt na ontdekking Ruinerwold: "We wisten van niets"

BERGEN AAN ZEE - De familie van het gezin dat jarenlang afgesloten van de wereld op een boerderij in Drenthe heeft gewoond, reageert in een verklaring geschrokken op de nieuwsfeiten. De broer van de vader van het gezin heeft een hotel in Bergen aan Zee en laat weten "totaal in shock" te zijn.

Dat staat in een verklaring van de familie die te lezen is bij Hart van Nederland. Zowel de broer van de vader als vader van het gezin zelf zijn allebei aanhanger van de Verenigingskerk. Eerstgenoemde werkt in Hotel Huize Glory in Bergen aan Zee, dat al sinds 1975 in handen is van de Verenigingskerk.

Volgens Hart van Nederland worden er al jaren diensten en manifestaties van de kerk in het hotel gehouden. De broer en oom van het gezin laat echter weten van niets te weten over wat zich al die jaren in Drenthe heeft afgespeeld. De vader van het gezin zou in de jaren tachtig alle banden met zijn familie hebben verbroken, waarna er na diverse zoekpogingen nooit meer iets van hem is vernomen.

De familie wil nu alle tijd nemen om het gezin te gaan ondersteunen en vraagt om privacy. "Onze eerste zorg gaat nu uit naar de kinderen."