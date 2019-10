Finalisten NHN Businessaward bekend: "Dit zou een hele mooie waardering zijn in ons 65-jarig bestaan"

ALKMAAR - In sportcomplex De Meent Bauerfeind in Alkmaar zijn tijdens de Inspiratiedag Energie en Duurzaamheid de finalisten bekendgemaakt voor de NHN Businessaward 2019. "Ik had het totaal niet verwacht", vertelt Sophie van der Horst van het biologische restaurant Soepp. "Ik heb het er helemaal warm van."

In totaal werden er twaalf bedrijven van boven het Noordzeekanaal bekroond als finalist. Ze krijgen de jury op bezoek en moeten in een uur tijd hun bedrijf zo goed mogelijk presenteren. "Er deden 120 bedrijven mee, dat is een serieus aantal", vertelt Jos Wijnker van metaalbedrijf HGG. "Als je dan een van de finalisten bent, kun je daar alleen maar hartstikke trots op zijn."

Tijdens het bezoek van de jury worden de finalisten beoordeeld op zes criteria. Het gaat dan om duurzaamheid, regionale betrokkenheid, vernieuwing, bedrijfsrisico, concurrentiepositie en inspiratie. Daarnaast letten de juryleden ook op zaken als medewerkersbeleid, financiële gezondheid, (social) media en ondernemerschap.

Betere wereld

Een van de genomineerden is onderwijsinstelling Blosse. Volgens oprichter Adrie de Groot het belangrijkste bedrijf van Nederland. "Wij besteden bij de kinderen veel aandacht aan hoe je met de wereld om je heen omgaat. Als het bijvoorbeeld gaat om schoonmaken, kinderen kunnen zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor het schoonhouden van hun klaslokaal. Op die manier leveren we een bijdrage aan een betere wereld."

Als het gaat om duurzaamheid, hoopt Marcel Numan van NH Paprika hoge ogen te gooien. "Wij zijn als eerste paprikabedrijf in Nederland aangesloten op de huisvuilcentrale in Alkmaar. We zijn nu van 5,5 miljoen kuub gas per jaar helemaal van gas los. Er ligt een leiding van 18 kilometer. Het is een behoorlijke investering, maar het is het waard."

Kroon op het werk

Op 28 november worden in de Cultuurkoepel in Heiloo de winnaars bekend gemaakt van de ondernemersverkiezing. Kees de Groot van sloopbedrijf C.A. De Groot hoopt natuurlijk net als alle andere genomineerden op de winst. "We hebben 33 procent kans om te winnen", vertelt hij nuchter. "We gaan een sportieve strijd tegemoet, maar als we winnen zou dat wel de kroon op ons werk zijn, zeker nu we dit jaar ons 65-jarig jubileum vieren!"