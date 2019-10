Restanten drugsafval aangetroffen in container Purmerend

PURMEREND - In een container op het industrieterrein De Baanstee in Purmerend is drugsafval gevonden.

De container was twee weken geleden aangetroffen op het industrieterrein De Baanstee en naar een gronddepot van de Gemeente Purmerend verplaatst. Handhavers van de gemeente wilde vandaag samen met de brandweer de container onderzoeken en kwamen erachter dat de container tal van gevaarlijke stoffen bevatte, zo meldt mediapartner Regiopurmerend.nl.

Bij inspectie werden er vaten aangetroffen die afvalstoffen van een drugslab bevatten. De politie neemt het onderzoek over.