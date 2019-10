Abdi Nageeye gaat voor eindzege Amsterdam Marathon

AMSTERDAM - Abdi Nageeye windt er geen doekjes om. Zondag gaat hij proberen de 44e editie van de Amsterdam Marathon te winnen. De Nederlandse atleet van Somalische oorsprong zei dat donderdagmiddag bij de persconferentie in het Rijksmuseum.

"Ik kijk er heel erg naar uit", vertelde Nageeye met een grote glimlach. "Ik ga met de kopgroep mee. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou kunnen zeggen. Ik voel me nu echt een topatleet. Mijn doel is de winst. Het enige dat tegen kan vallen is mijn lichaam, maar ik ben in staat 2.05 laag te lopen en dan eindig je op het podium."

Gerard Nijboer laatste Nederlandse winnaar

De laatste keer dat de hoofdstad een Nederlandse winnaar had, was in 1989. Gerard Nijboer schreef de wedstrijd destijds in 2.13.52 voor de vierde keer op zijn naam.

Nageeye scherpte dit voorjaar in Rotterdam het Nederlands record aan tot 2.06.17. Tadu Abate uit Ethiopië heeft een PR van 2.06.47 achter zijn naam staan. Zijn landgenoot Solomon Deksisa is op papier de snelste met 2.04.40. Een andere mogelijke kanshebber, Ayele Abshero, is afgehaakt. Hij kan door een voedselvergiftiging niet starten in Amsterdam.

Haas Michel Butter

Michel Butter gebruikt de marathon als voorbereiding op zijn wedstrijd over twee weken in New York. De Castricummer zal zo'n 30 kilometer gaan hazen voor Frank Futselaar. Bij de vrouwen behoort Linet Masai (2.23.46) tot de kanshebbers voor de overwinning.

In totaal heeft de organisatie voor alle afstanden een recordaantal van 47.000 inschrijvingen genoteerd. Op de marathonafstand gaan 17.000 mensen van start. Ook dat is een record voor Amsterdam.

De Amsterdam Marathon wordt zondag live uitgezonden door NH Sport en AT5. De uitzending begint om 9.00 uur. Het startschot in het Olympisch stadion klinkt om 9.30 uur.