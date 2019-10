Advocaat Taghi stopt, noemt proces 'oneerlijk'

AMSTERDAM - Inez Weski, tot nu toe advocaat van de voortvluchtige Ridouan Taghi, stopt per direct met zijn verdediging. Weski noemt het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces. Dat zegt de raadsvrouw maandag in een interview met EenVandaag.

Ze vindt dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden. "De beslissing is nu dat deze verdediging, de verdediging neerlegt. We laten het over aan de rechtbank", zegt Weski.

"Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces", aldus Weski.