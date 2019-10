Raimon redt levens in Uitgeest: meer AED's betekent meer kans op overleven bij hartaanval

UITGEEST - De gemeente Uitgeest maakte vandaag een begin met de plaatsing van zeven AED's (Automatische Externe Defibrillator) op openbare plaatsen. De eerste werd opgehangen bij het gemeentehuis. Wethouder Cees Beentjes maakte van die gelegenheid gebruik dorpsgenoot Raimon Metselaar in het zonnetje te zetten: hij kwam al 30 keer in actie.

De mensen in Uitgeest hebben het namelijk aan hem te denken dat er nu zeven van deze apparaten hangen. Raimon Metselaar maakte Beentjes attent op het grote belang van deze mobiele toestellen die worden gebruikt als mensen een hartinfarct of hartaanval hebben.

Pas het begin

"In de omliggende gemeenten hebben ze er veel meer op openbare plekken", zegt Raimon. "Ik vond dat dat ook hier moest gebeuren. Mooi dat dat is gelukt." Maar hij blijft kritisch. "Deze zeven is pas het begin. Het moeten er veel meer worden."

Metselaar heeft als BHV'er (Burger Hulp Verlener) de laatste vier jaar dus 30 mensen gereanimeerd. Dat gebeurde in veel gevallen met zijn eigen AED. Zodra hij hoort dat ergens iets aan de hand is, springt hij op de fiets en rijdt naar de plek des onheils. "Het is belangrijk er binnen zes minuten te zijn. Die eerste zes minuten zijn heel belangrijk voor de overlevenskansen van een slachtoffer. Tot nu toe is het me altijd gelukt er binnen die tijd te zijn."