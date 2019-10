Renovaties Amsterdamse tunnels vanaf 2020

AMSTERDAM - De Michiel de Ruijtertunnel in Amsterdam wordt vanaf oktober 2020 gerenoveerd en is gedurende een periode van negen maanden iedere nacht en avond gesloten. De Piet Heintunnel is vanaf april 2021 tot en met juni 2022 dicht voor al het wegverkeer.

Dat meldt de gemeente Amsterdam.

De Michiel de Ruijtertunnel moet brandveiliger worden gemaakt. Het beton kan bij een zeer grote brand flink beschadigd raken. De Piet Heintunnel komt uit 1997 en is volgens de gemeente Amsterdam toe aan een opknapbeurt.