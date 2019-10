Heemskerkse boswachter en muziekdocent slaan handen ineen voor natuurbelevingslied: "Dit voelt als een droom"

HEEMSKERK - Uit volle borst zongen de 240 scholieren van de Sint Leonardusschool vandaag het natuurbelevingslied 'Krak en Tak'. Het is het gevolg van een ontmoeting tussen een boswachter en een muziekdocent die de handen ineen sloegen voor een bijzondere samenwerking.

Boswachter Evert-Jan Woudsma glundert zichtbaar als hij alle scholieren van de Heemskerkse basisschool in het Steenstrapark opzweept om zich luidkeels te laten horen. "Ik loop vandaag op een roze wolk", lacht de boswachter, die onlangs een workshop gaf op de Leonardusschool. "Toen kwam ik in contact met Karin en nu staan we hier. Een muziekles en natuurbeleving in één. Fantastisch toch?"



Muziekdocent Karin Ravenstein is ook verheugd met het initiatief, dat werd begeleid door het Ampzing Genootschap. "Dit is echt te danken aan de boswachter. Ik heb het liedje na het gesprek met Evert-Jan op papier gezet en na veel oefenen in de klas is dit vandaag het eindresultaat", aldus de blije lerares.

Borsttoon

Voor de camera staan afloop scholieren Mara en Niek. "Ja, trots", lacht Niek. "Maar de borsttoon ging vandaag niet zo goed." Mara: "Het zingen ging heel goed. Maar we moeten weer naar binnen, leren. Buiten zijn is toch eigenlijk wel veel leuker."