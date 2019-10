Paprika's duurzamer door gebruik van aardwarmte: "We gaan hier diep, heel diep"

MIDDENMEER - Tientallen kassen bij Agriport A7 halen hun warmte van diep onder de Noord-Hollandse bodem. Telers van tomaten en paprika's maken gebruik van geothermie, ofwel aardwarmte. "Van meer dan 2,5 kilometer diepte halen we water naar boven om onze kassen te verwarmen."

"Hier bij Agriport A7 staat het grootste aardwarmte-station van de Benelux. Het eerste in Noord-Holland," vertelt paprikateler Petra Barendse trots aan NH Nieuws. Inmiddels zijn zes putten geboord: "We pompen water van 90 graden naar boven. Via warmtewisselaars gaat het naar de kas en met 35 graden gaat het water weer terug."

Toen Petra Barendse in 2007 naar Middenmeer kwam, waren er grote aardgasmotoren om de kassen te verwarmen. "Duur en minder goed voor milieu. We zijn toen met alle tuinders gaan boren naar aardwarmte. Nu kan ik zeggen dat we voor 50 procent de kas verwarmen met aardwarmte. Dat is een mooie stap in het verduurzamen van de glastuinbouw."

Door het hele bedrijf staan voor bezoekers maquettes en panelen met uitleg over aardwarmte. In de kantine hangt een overzicht van de boorlagen. "Hier hebben we de echte klei en kalk van de boringen. Helemaal onderin zie je de rode kalksteen waar we het water vandaan halen. Moet je je voorstellen, dat is een laag van 300 miljoen jaar terug in de tijd. Bijna niet voorstellen dat we uit die tijd water naar boven halen om kassen te verwarmen."

