Minderjarige jongen uit Medemblik aangehouden voor aanranding van 17-jarig meisje

WERVERSHOOF - De politie heeft vandaag een minderjarige jongen uit Medemblik gearresteerd voor de mishandeling en aanranding van een 17-jarig meisje.

In de nacht van 19 augustus werd het 17-jarige meisje aan de Oudendijk in Wervershoof van haar fiets geschopt, mishandeld en aangerand. Zij was op weg naar huis richting Medemblik, nadat ze naar de kermis was geweest met een vriendin. Opvallend is dat de jongen helemaal in het wit gekleed was. Zowel Bureau NH als Opsporing Verzocht hebben aandacht besteed aan de zaak.

