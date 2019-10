Mogelijk geschoten in Wormerveer, politie doet onderzoek

WORMERVEER - Op het Noordeinde in Wormerveer is mogelijk geschoten. Omstanders hoorden harde knallen en de politie doet op dit moment onderzoek op de plek.

Een getuige die na het horen van de harde knallen langsliep, zegt dat er veel politie op de been was om de plek te onderzoeken. "Ik hoorde dat er op een man zou zijn geschoten die aan het werk was daar. Later hoorde ik een helikopter in de buurt overvliegen."

De politie kan bevestigen dat agenten momenteel onderzoek doen nadat er harde knallen in de buurt werden gehoord. "Het is nu nog niet duidelijk wat er is gebeurd, maar we hebben nog geen bewijs dat er is geschoten."