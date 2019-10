'Attractie-eigenaren Zaanse Schans moeten extra belasting gaan betalen'

ZAANSTAD - Het college van de gemeente Zaanstad heeft een voorstel aan de raad om in het nieuwe jaar een zogenaamde 'vermakelijkhedenretributie' voor de Zaanse Schans in te voeren. Dit betekent dat mensen die bij de Zaanse bezienswaardigheid een attractie in beheer hebben, binnenkort een extra belasting moeten betalen. De gemeente zegt dat de leefbaarheid van het iconische gebied op deze manier kan worden gegarandeerd.

"Om ervoor te zorgen dat de Zaanse Schans ook in de toekomst de grote bezoekersaantallen kan verwerken zijn investeringen binnen het gebied noodzakelijk", meldt de gemeente in een persbericht. De gemeente moet grotendeels voor die kosten opdraaien. Omdat de wereldberoemde bezienswaardigheid gratis toegankelijk is, kunnen die niet worden gehaald uit de verkoop van entreetickets.

Belasting

Het is daarom het idee om de attractie-eigenaren in het gebied, die wel geld verdienen door de verkoop van tickets voor bijvoorbeeld museums en boottochten, een soort belasting te laten betalen. Het college is van mening dat het redelijk is dat degenen die een betaalde vermakelijkheid aanbieden op de Zaanse Schans, een bijdrage betalen aan de kosten die de gemeente maakt. "Het is niet uit te leggen dat de gemeente grote kosten maakt, terwijl partijen op de schans profiteren van alle bezoekers die langskomen", aldus wethouder financiën Sanna Munnikendam.

Om de kosten te kunnen dekken - de gemeenten heeft berekend dat er in 2020 ongeveer 800.000 euro nodig is - is er een vermakelijkhedenretributie 0,25 cent ingecalculeerd. De exploitant van de 'vermakelijkheden' kan de heffing door rekenen voor de toegangsprijzen op musea, molens, een organisatie die rondleidingen verzorgt, een rondvaartbootreder en fietsenverhuur.

Het is nog niet bekend wanneer de beslissing voor dit plan genomen wordt.