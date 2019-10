16de-eeuwse riool van Hoorn doet stilletjes nog steeds dienst: "Zo vol heeft het nog nooit gestaan"

HOORN - Het is alweer zo’n vijf jaar geleden dat in de binnenstad van Hoorn een ondergrondse tunnel werd ontdekt. Het 500 jaar oude riool is Hoorns eerste en enige archeologisch ondergrondse monument en op afspraak toegankelijk voor publiek. Nog steeds wordt het regenwater van omliggende panden naar de tunnel afgevoerd, maar nog nooit stond het water zo hoog als nu.

"Zelfs de pompen en de elektriciteit voor de lampen werken niet, we vermoeden door kortsluiting", oppert gemeentelijk archeoloog Christiaan Schrickx. Niet eerder trof hij de tunnel aan met een dusdanig hoog grondwaterniveau. "Zelfs de betonbak waar je normaal in staat is overstroomd."

Het 16de-eeuwse gangenstelsel openbaart zich in 2015 als er een sinkhole ontstaat in de grond bij 't Glop. Het merendeel van het ondergrondse stelsel bestaat niet meer, maar het deel tussen 't Glop en het Kerkplein is bewaard gebleven. "Het is in uitzonderlijke goede staat. Dat is ook de reden dat we het hebben kunnen behouden", legt Schrickx uit.

Daarnaast gaat de tunnel onder een bekend Hoorns monumentenpand door: de Boterhal. Vroeger zat het Sint Jansgasthuis in het gebouw. "Het ziekenhuis is in 1563 gebouwd. Om die reden weten we ook dat het tunnelstelsel nog voor die tijd is aangelegd", vertelt Schrickx.

In volle glorie

"We zien nu eigenlijk hoe het ooit bedoeld was te functioneren", zegt Christiaan, verrast door de hoge waterstand. In de Middeleeuwen wisten ze vroeger alleen niet beter, doordat Hoorn op veengrond is gebouwd. "Eigenlijk liep door iedere straat in Hoorn water, maar dat was zeker in de binnenstad niet praktisch", legt Christiaan uit. Om die reden werden de watergangen 'overkluisd' of gedempt. Het was de oplossing om nieuwe straten te kunnen bouwen en de stad uit te breiden.

Om deze overkluisde waterloop ook zichtbaar te maken voor het publiek, werd er een kijkruimte gebouwd. Veel onderzoek naar grondwaterstand, stabiliteit en veiligheid ging daar aan vooraf. De tunnel kan nu alleen op afspraak worden bezocht, maar daar zou Christiaan graag verandering in zien. "Wat mij betreft zou het meer toegankelijk moeten zijn. Een bezoek kan niet zonder toezicht, maar wie weet in de toekomst."

