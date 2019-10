Tot en met de avondspits grote problemen op spoor tussen Amsterdam, Schiphol en Leiden

HOOFDDORP - Treinreizigers moeten tot en met de avondspits rekening houden met langere reistijden door problemen op het spoor tussen Amsterdam, Schiphol, Hoofddorp en Leiden. Vanochtend rond 7.30 uur ging de bovenleiding bij Nieuw-Vennep kapot, waardoor 1.400 reizigers vast kwamen te zitten.

Inmiddels blijkt dat de bovenleiding over een lengte van bijna vijf kilometer stuk is. Een monsterklus voor spoorbeheerder ProRail, die al sinds vanochtend bezig is met de herstelwerkzaamheden. Naar verwachting duren die tot 18.00 uur.

Tot die tijd is er geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol, Hoofddorp en Leiden. Ook tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol zijn problemen en rijden minder treinen. Reizigers wordt geadviseerd de Amsterdamse metro te nemen.

'Reis om'

Vanaf station Schiphol Airport vertrekken wel de treinen die over de hogesnelheidslijn gaan, zoals de Thalys naar Parijs en de Intercity Direct naar Rotterdam. Vanaf station Hoofddorp vertrekken een stuk minder treinen en vanaf station Nieuw Vennep zelfs helemaal niets.

De NS zet bussen in waar mogelijk, maar waarschuwt dat de ruimte op het drukke traject beperkt is. "Wij raden u dan ook aan om waar mogelijk om te reizen en dit traject te mijden", aldus de NS.

Vlucht gemist

De schade ontstond vanochtend even na 7.30 uur. Drie volle passagierstreinen strandden in de buurt van Nieuw-Vennep. Het duurde zeker twee uur totdat alle treinen geëvacueerd waren. Een aantal reizigers miste hierdoor hun vlucht op Schiphol.