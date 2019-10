De Peiling: Moeten er strengere regels komen voor demonstraties?

NOORD-HOLLAND - De afgelopen weken liep het behoorlijk uit de hand met de demonstrerende boeren. Snelwegen raakten verstopt, Den Haag was een no go area en provinciehuizen werden bestormd. Zelfs het leger moest worden ingezet om alles in goede banen te leiden.

Veel landbouwvoertuigen hebben de verkeersregels overtreden en zich niet aan de afspraken gehouden. Toch is er niet tegen opgetreden. Terecht of niet?

Wat vind jij?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. Of mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl