Faillissement DSB 10 jaar geleden: gevolgen voor ondernemers vielen mee

WOGNUM - De val van de DSB-bank in 2009 bracht heel even angst bij de lokale middenstand. De ondernemers raakten een grote klant kwijt, maar al gauw bleken de gevolgen veel minder groot dan gedacht.

Werknemers van de DSB-bank waren graag geziene gasten in het centrum van Wognum. Ze haalden er hun broodjes bij de slager of bakker en ze brachten bezoekjes aan cafe Stam.

Toen de bank op 19 oktober 2009 failliet ging, was het dan ook niet zo gek dat onderenemers vreesden voor het verlies van hun inkomsten. Maar dat bleek in de praktijk anders uit te pakken.

De straten werden wel leger en de reuring was een stuk minder, maar het DSB-pand werd overgenomen door de curatoren. Ook zij hadden veel mensen voor zich werken die ook het dorp in gingen voor de nodige boodschappen.

Een jaar later besloot de gemeente Medemblik het oude DSB-pand aan te kopen als nieuw gemeentehuis. Dat was een schot in de roos, vertelt Ramon Stoffer van ondernemersvereniging Wognum/Nibbixwoud: "Er lopen nu weer dagelijks honderd mensen langs de weg die bij de bakker of slager een broodje gaan halen. De aankoop van het pand heeft de ondernemers heel erg geholpen."

Faillissement bouwbedrijven

De DSB-bank deed zaken met ondernemingen in heel het land. Niet specifiek alleen met Westfriese bedrijven, vertelt Stoffer. Daarom waren de gevolgen kleiner dan aanvankelijk werd verwacht.

Het faillissement van bouwbedrijf Ursem Bouw, had veel grotere gevolgen voor de Westfriese ondernemers. "Veel onderaannemers zoals electriciens en metselaars uit West-Friesland, werkten alleen voor Ursem Bouw. Dus toen dat bedrijf omviel, kwamen heel veel onderaannemers zonder werk te zitten. Dat was echt dramatisch. De val de DSB-bank viel in dat opzicht wel mee."

DSB is geweest

Bij navraag van NH Nieuws blijkt dat ondernemers in Wognum geen behoefte hebben om nog over het faillissement van de DSB-bank en de gevolgen te praten. Ramon Stoffer snapt dat wel. "We zitten in een ander vaarwater, zijn met andere dingen bezig. Daar hoeven we het echt niet meer over te hebben."