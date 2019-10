1.400 reizigers tot twee uur vast in gestrande treinen bij Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Treinreizigers op het traject tussen Hoofddorp en Leiden hebben tijdens de ochtendspits urenlang vastgezeten in de trein. Door een probleem met de bovenleiding bij Nieuw-Vennep konden zeker drie treinen niet verder rijden.

Het duurde enige tijd voordat de reizigers, in totaal zo'n 1.400, door spoorbeheerder ProRail uit de treinen konden worden gehaald. Hierdoor zaten sommige passagiers bijna twee uur lang vast in de trein.

Vlucht gemist

De storing ontstond even na 7.30 uur, blijkt uit gegevens van Rijdendetreinen.nl. Zo'n tweederde van alle treinen die zouden vertrekken vanaf station Hoofddorp, is geschrapt.

Veel reizigers klagen over de lange storing. Omdat ook het treinverkeer naar Schiphol is verstoord, zeggen een aantal reizigers hun vlucht te missen. Ook wordt er geklaagd over het gebrek aan duidelijke communicatie.

Binnen twee uur

ProRail laat aan NH Nieuws weten dat treinreizigers altijd binnen twee uur geëvacueerd moeten worden. "Dat proberen we uiteraard altijd sneller te doen", aldus de woordvoerder. "Maar het duurde nu inderdaad wel lang."

Medewerkers van de spoorwegen onderzoeken op dit moment hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. Daarna moet duidelijk worden hoe lang het duurt totdat het probleem met de bovenleiding is verholpen. Volgens de NS kan dat nog tot 13.30 uur duren.

Bussen

Inmiddels zet de NS stopbussen in tussen de stations Hoofddorp, Nieuw Vennep, Sassenheim en Leiden Centraal. Wie vanuit Zuid-Holland nog naar Schiphol moet, wordt geadviseerd om te reizen via Utrecht en Amsterdam. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van een uur.