Voorstel om kap van duizenden bomen in Hilversum te stoppen haalt het niet

HILVERSUM - De veelbesproken bomenkap in de Hilversumse natuurgebieden Monnikenberg en Anna's Hoeve gaat ondanks alle protesten gewoon door. Een voorstel van Hart voor Hilversum - de grootste raadspartij van het dorp - om de gevolgen van de bomenkap eerst verder te onderzoeken, kon niet op voldoende steun van de gemeenteraad rekenen.

De hele kwestie draait om de bomenkap op Monnikenberg en Anna's Hoeve, waar de HOV-busbaan aangelegd moet gaan worden. Onder Hilversummers is veel protest tegen die kap.

Ophef onder raadsleden

Het voorstel van Hart voor Hilversum zorgde gisteravond nog voor wat ophef onder de gemeenteraadsleden. De grootste raadspartij kondigde haar motie eerder deze week aan als voorstel om extra onderzoek te doen en de bomenkap tot nader order helemaal stil te leggen. Toen het voorstel gisteravond op tafel kwam, was dat veranderd: er werd alleen opgeroepen om onderzoek te doen naar de gevolgen van de kap en de kap alleen voor de wegomlegging zo lang mogelijk uit te stellen tijdens dat onderzoek.

De andere raadspartijen trokken fel van leer tegen het voorstel. Het voornaamste punt was dat het voorstel bedoeld was om goede sier te maken en dat er niets meer te veranderen is aan de plannen, omdat de gevolgen veel te groot zijn. Dat laatste bevestigde ook verantwoordelijk wethouder Annette Wolthers (D66). Volgens haar kloppen de vergunningen en is herplant van de te kappen bomen geen probleem. Stilleggen is geen optie, want dat gaat volgens haar miljoenen kosten.

Veel steun voor petitie

De bomenkap gaat nu dus gewoon door. Op Monnikenberg wordt al druk gekapt, halverwege volgende maand gaat ook de kap van duizenden bomen op Anna's Hoeve van start. Een petitie om de kap tegen te houden van Hilversummer Jeroen Pater werd de afgelopen weken liefst 6.171 keer ondertekend. De petitie werd gisteravond voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden aan burgemeester Pieter Broertjes: