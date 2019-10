Inbreker na achtervolging aangehouden in Lambertschaag

LAMBERTSCHAAG - Een 18-jarige man is vannacht door de politie in de kraag gevat na een inbraak in een schuur in Lambertschaag.

De politie kreeg vannacht rond 02.00 uur een melding van glasgerinkel in de buurt van de schuur. Er gingen vlak na de inbraak twee verdachten op de vlucht.

Agenten hebben een zoekactie ingezet en konden de 18-jarige uit Hoorn aanhouden, omdat hij een spoor achterliet in de sloot. De inbreker werd met natte kleren in de boeien geslagen. De tweede verdachte is niet meer gevonden, ondanks een zoekactie met politiehonden.

Het is niet bekend wat de dieven hebben buitgemaakt.