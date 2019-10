Nieuwe beveiligingscamera's GVB nemen ook geluid op

AMSTERDAM - De nieuwe beveiligingscamera's in de Amsterdamse trams, bussen en metro's nemen niet alleen bewegende beelden, maar ook geluid op.

Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van SP-raadslid Tiers Bakker. "Het voordeel van de nieuwe systemen is dat de kans groter is dat de situatie waarvan aangifte wordt gedaan of schade op wordt verhaald daadwerkelijk in beeld is en dus bijdraagt aan de (sociale) veiligheid en bescherming van het materieel", schrijft de gemeente.

De huidige camera's kunnen alleen foto's nemen, bovendien zijn er 'dode hoeken' waardoor niet iedereen te zien is. Inmiddels is een groot deel van deze camerasystemen aan vervanging toe. Volgens de gemeente heeft de techniek een 'grote ontwikkeling' doorgemaakt waardoor beelden straks duidelijker zijn.

De beelden zouden niet standaard worden bekeken. "Alleen beelden van een incident worden uitgelezen en bekeken. Slechts de beelden van het incident kunnen na een aangifte, aan de politie worden verstrekt. (...) Verder is in de camera-uitleesprotocollen vastgelegd welke medewerkers de beelden mogen zien, met welk doel en onder welke strikte voorwaarden."

Veilig openbaar vervoer

De gemeente staat achter de keuze van het GVB voor de nieuwe camerasystemen. "Het cameratoezicht bij GVB heeft ten doel de (sociale) veiligheid van GVB-personeel en reizigers alsmede het behoud van het materieel van GVB te waarborgen. Het college ondersteunt deze doelstelling en benadrukt het belang van veilig openbaar vervoer."

Wanneer de eerste nieuwe beveiligingscamera's worden geïnstalleerd is nog onduidelijk.