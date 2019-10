Beverwijker (61) belde vier keer tevergeefs zelfmoord-hulplijn 113, een nummer dat niet bestaat

BEVERWIJK - Een 61-jarige man uit Beverwijk heeft eind juli vier keer geprobeerd te bellen met de zelfmoord-preventielijn 113. Maar dat nummer bestaat helemaal niet, ondanks dat veel mensen - ook hulpverleners - dat wel denken. Twee dagen later maakte de Beverwijker een einde aan zijn leven.

Het juiste nummer van Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 0900-0113. Maar door de verwarrende naam van de organisatie, blijkt dat mensen in psychische nood het nummer 113 proberen te bellen.

Verwarring

Eind september werd duidelijk dat een 26-jarige vrouw uit Windschoten voordat zij zelfmoord pleegde drie keer het nummer 113 probeerde te bellen. Volgens haar ouders had ze dat nummer van hulpverleners gekregen.

Nu blijkt, uit onderzoek van De Volkskrant, dat ook een man uit Beverwijk de hulpdienst door verwarring over het nummer niet kon bereiken. Twee dagen later maakte hij een eind aan zijn leven. De dag hiervoor had hij nog wel contact met een psychiater.

Nummer aanpassen

De staatssecretaris van Volksgezondheid laat weten dat hij nu alsnog het nummer wil veranderen in 113. De organisatie achter 113 had dat jaren geleden al gevraagd aan de regering, maar dat komt door deze twee incidenten in een 'stroomversnelling'.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.