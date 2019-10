GroenLinks stapt uit coalitie gemeente Bergen: "Ideeën liggen te ver uiteen"

BERGEN - De fractie van GroenLinks in de gemeente Bergen stapt uit de coalitie. Dat heeft de partij gisteravond bekendgemaakt, meldt het Noordhollands Dagblad.

Volgens de krant heeft GroenLinks in een verklaring gezegd dat ze hebben moeten concluderen dat het binnen de coalitie ontbreekt aan "voldoende wederzijds vertrouwen". Het doel was om de inwoners een groter vertrouwen in de politiek te geven, maar de partij geeft aan dat de ideeën en idealen te ver uit elkaar blijken te liggen.

Trots

De afgelopen periode heeft de politieke partij meegeholpen om het coalitieakkoord 'Nieuw Vertrouwen' te ontwikkelen. In de verklaring geeft GroenLinks aan trots te zijn het akkoord te hebben gesmeed.

Voor de partij loopt de samenwerking vooral stuk op de uitspraak van de Raad van State en de commissie-Remkes over de aanpak van de stikstofuitstoot. "De standpunten wijken te veel af van die van de coalitiepartners", aldus GroenLinks in de verklaring.

Het is niet de eerste keer dat een fractie uit de coalitie stapt in Bergen. In juli stapte Koos Bruin van eenmansfractie Behoorlijk Bestuur Bergen al op. Hij zag geen vooruitgang in de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord.