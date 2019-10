Lijnbus en bestelauto botsen in Haarlem-Schalkwijk: passagier raakt gewond

HAARLEM - Een bestelauto en een lijnbus zijn vannacht op de kruising van de Aziëweg en de Bernadottelaan in Haarlem-Schalkwijk op elkaar gebotst. Een getuige meldt aan NH Nieuws dat een passagier in de lijnbus gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht.

De bestuurder van de bestelauto is eveneens met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de ernst van de verwondingen van beide slachtoffers is, is niet bekend.

Scahde groot

De schade aan beide voertuigen is groot. De brandweer moest er nog aan te pas komen, omdat er in de bestelbus meerdere gasflessen lagen. Er bleek een aantal flessen te lekken.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar wordt door de politie onderzoek naar gedaan. De kruising was langere tijd afgesloten voor verkeer.