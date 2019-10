Bewoner naar ziekenhuis na brand in Hoofddorp

HOOFDDORP - De bewoner van een woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis na een brand. De brand woedde in de keuken van het slachtoffer.

De brand ontstond even na 6.00 uur vanochtend. Door snel optreden van een buurman en de brandweer kon de bewoner snel uit het huis worden gehaald.

Hierna heeft de brandweer de brandende keuken snel geblust. Om 6.45 uur hadden de hulpdiensten het vuur onder controle.

Volgens de brandweer is de bewoner "ter controle" naar het ziekenhuis gebracht.