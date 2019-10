Breuk tussen coalitiepartijen Eemnes

EEMNES - Het is crisis in de collegekamer van Eemnes: de wethouders van Dorpsbelang en PvdA hebben aangegeven niet genoeg vertrouwen te voelen vanuit de coalitie. De andere partijen zijn hiervan op de hoogte gesteld tijdens de collegevergadering van 15 oktober.

De wethouders geven aan dat genoeg vertrouwen noodzakelijk is om hun werkzaamheden in het belang van Eemnes voort te kunnen zetten. Totdat dit vertrouwen is hersteld, of totdat er andere afspraken zijn gemaakt, beschouwen de wethouders zich als demissionair.