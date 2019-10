Gewapende overval op tankstation in Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Bij een tankstation aan het Zuideinde in Koog aan de Zaan is vanavond een gewapende overval gepleegd.

De overval gebeurde rond 20.45 uur. De twee verdachten zijn er op een zwarte scooter vandoor gegaan. Ze waren in het zwart gekleed en droegen een zwart- en oranje masker. Via burgernet wordt opgeroepen naar de verdachten uit te kijken.

Of de twee buit hebben gemaakt, is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.