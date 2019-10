Twee pijlpunten uit oude steentijd gevonden in Wieringen: "Unieke vondst"

WIERINGEN - Bij opgravingen in Wieringen zijn twee pijlpunten van vuursteen gevonden. Die lagen anderhalve meter onder het maaiveld. De archeologische vondsten zijn erg oud: uit de periode van 12.000 tot 7.000 jaar voor Christus.

Archeoloog Jeroen Mendelts van adviesbureau RAAP is verheugd over de vondst. "Het unieke is dat we hebben te maken met een landschap uit de steentijd. Hier hebben mensen gejaagd en gevist en daar hebben we fragmenten van gevonden." Volgens Mendelts verbleven de mensen hier tijdelijk, daarna trokken ze weer verder.



Uniek

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in de polder Waard-Nieuwland bezig het watersysteem te verbeteren. Bij het graven stuitten werklui bij toeval op de oude spullen. Jan Zijp van het Hoogheemraadschap: "Ik heb het zelf nog niet eerder meegemaakt dat we dit soort vondsten hadden. Dus het was voor mij ook uniek."

De pijlpunten en ook een gevonden vuursteen worden verder onderzocht. In een depot wordt alles opgeslagen zodat het later beschikbaar is voor musea om tentoon te stellen.