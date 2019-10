Buurt houdt inzamelingsactie voor opnieuw overvallen snackbarfamilie: "Heel traumatisch"

IJMUIDEN - Buurtbewoners van de voor de zevende keer overvallen Snackbar Royal aan de Zuiderkruisstraat in IJmuiden zijn een inzamelingsactie gestart voor de ondernemersfamilie. Gisteravond wist een man daar met de gehele kassa te verdwijnen. "Het is verschrikkelijk", zegt Ilona Rijs.

Zij is de initiatiefneemster van de actie en kon het niet bevatten dat het gezin gisteren opnieuw slachtoffer werd van een overval. "Een keer is al erg, laat staan zeven keer. Ik kan me voorstellen dat dat heel traumatisch is voor de mensen."

Toen zij vanmorgen wakker werd met het nieuws, besloot ze iets voor het gezin te gaan doen. Samen met haar vriendin Liesbeth plaatste ze een bericht in de Facebookgroep 'Je bent IJmuidenaar als': via een Tikkie in dat bericht kunnen mensen geld doneren om Jiang en Zhao te helpen. De bedoeling is om van het bedrag een mooie bos bloemen te kopen en de rest in een envelop aan de snackbareigenaren te geven.

"We kunnen niet stoppen"

Eerder vandaag zeiden de eigenaren van de snackbar niet te kunnen stoppen met het runnen van hun cafetaria. "We moeten blijven werken (...) Er moet brood op de plank blijven voor de hele familie. Eten en geld is belangrijk, voor de kinderen en het hele gezin."