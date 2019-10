Arbeidsmigranten in Medemblik moeten makkelijker en sneller aan een huis komen

MEDEMBLIK - Arbeidsmigranten binnen de gemeente Medemblik moeten makkelijker en sneller aan een huis kunnen komen. Daarvoor moet het huidige beleid voor huisvesting in Medemblik op een aantal punten worden verbeterd, blijkt uit een onderzoek die de gemeente heeft laten uitvoeren.

Dat het tijd wordt dat er iets moet veranderen aan de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten, is al langer duidelijk. Maar om ook daadwerkelijk het beleid van de gemeente te kunnen veranderen, was er eerst een onafhankelijk onderzoek nodig. Uit het rapport van onderzoeksbureau Rigo Research en Advies blijkt dat er meerdere aanbevelingen zijn, die in een nieuw beleid uitgewerkt moeten worden. "Het is hard nodig, want deze groep werknemers is belangrijk voor onze lokale en regionale economie", aldus wethouder Harry Nederpelt.

Problemen en oplossingen

Er is nu geen uniform beleid en alle aanvragen voor huisvesting moeten worden goedgekeurd door de raad. Door het ontbreken van duidelijkheid, worden er te weinig onderkomens gerealiseerd. Arbeidsmigranten hebben op dit moment daarom nog steeds weinig opties om te wonen, waardoor ze verblijven in vakantieparken die hier in essentie niet voor zijn bedoeld.

De aanbevelingen van het onderzoeksbureau zijn simpel: zorg voor een duidelijk beleidsdocument en creëer kortere procedures. De uitvoering van het beleid moet van de gemeenteraad naar het college om de snelheid van beslissingen erin te houden. Op dit moment is er namelijk een situatie waarbij de gemeenteraad over elke huisvestingsaanvraag een mening heeft en projecten kan tegenhouden. Hierdoor komen veel plannen niet tot een uiteindelijke uitvoering.

Grootschalige huisvesting

Naast de verbeterpunten in het proces wordt ook de aanbeveling gegeven om te overwegen naar grootschalige huisvestingsmogelijkheden te kijken en het niet te beperken tot het ombouwen van bedrijven waar slechts een twintigtal terecht kan. En als de migranten hier dan komen wonen? Zorg dan voor voldoende capaciteit voor handhaving, aldus het rapport. De gemeente Medemblik gaat er een jaar voor uittrekken om aan de slag te gaan met het nieuwe beleid.