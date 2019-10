Glastuinbouw Agriport draait al uren op noodstroom door stroomstoring

MIDDENMEER - De glastuinbouwbedrijven op Agriport in Middenmeer draaien vandaag al uren op noodstroom door een stroomstoring bij Liander. Dat zegt woordvoerder Jack Kranenburg van Agriport A7 BV tegen NH Nieuws. "Voor mij is het een vroegertje, want de storing is nu nog steeds niet opgelost."

De storing begon vanmiddag rond 13.45 uur. Aanvankelijk voorspelde de netbeheerder dat het binnen twee uur zou zijn opgelost, maar het werd uitgesteld tot 18.30 uur.

Tekst loopt door onder de tweet.



Wat de storing heeft veroorzaakt, is niet bekend. Er zijn een paar honderd klanten getroffen uit Abbekerk, Lambertschaag, Middenmeer, Midwoud en Twisk.

Of de datacenters van Microsoft ook een van de getroffenen is, is niet bekend. "Alle glastuinbouwbedrijven hebben eigen stroomvoorzieningen en dus ook Microsoft." Voor Jack Kranenburg is de werkdag vroeg voorbij. Maar de storing zorgt niet voor veel problemen. "Voor zover mij bekend, loopt het nergens compleet in de soep."

Om 17.15 uur meldde Liander dat de stroomstoring was opgelost: