René V. stak vier vrouwen neer, morgen staat hij voor de rechter: "Ik hoop dat hij tbs krijgt"

ALKMAAR - Het ligt bij veel buurtbewoners in Egmond-Binnen nog vers in het geheugen: vorig jaar november stortte aan de Herenweg de 18-jarige Esmee in nadat ze tijdens het hardlopen vanuit een auto met een scherp voorwerp werd neergestoken. De dader, de 23-jarige René V maakte uiteindelijk maar liefst vijf slachtoffers voordat hij gepakt werd. Morgen staat hij voor de rechter in Alkmaar.

In Egmond-Binnen zijn ze de aanval op de 18-jarige hardloopster nog steeds niet vergeten. "Ze is hier voor mijn erf in elkaar gestort", vertelt een van de buurtbewoners. "We dachten eerst dat ze onwel was geworden, maar toen we bloed zagen, beseften we dat het andere koek was." Esmee lag na de aanval dagen op de intensive care met een verwonde long en hartzakje. "We mogen blij zijn dat ze nog leeft", vertelde vader Jan Houtenbos eerder aan NH Nieuws.

De 23-jarige René V. uit Julianadorp heeft bekend dat hij vier vrouwen heeft neergestoken. De steekpartijen deden zich vorig jaar november en in januari van dit jaar voor in Castricum, Egmond-Binnen en Barsingerhorn. Het zorgde voor veel onrust onder hardlopende vrouwen die soms niet meer alleen op pad durfden. Volgens het OM is er nog een vijfde geval aan toegevoegd: op 15 november 2018 reed hij een vrouw aan met zijn auto en reed hierna snel weg.

Opgewonden

De verdachte heeft tijdens een inleidende rechtzaak verklaard dat hij 'opgewonden' raakt van het steken. Hij zou niemand willen doden of verwonden, maar wilde mensen 'schrik aanjagen', omdat hij hier een kick van zou krijgen. "Ik heb veel spijt, woorden schieten tekort", zei hij toen de rechter aan hem vroeg of hij nog iets tegen de slachtoffers wilde zeggen.

Morgen staat V. voor de rechter in Alkmaar voor de inhoudelijke behandeling. Hij wordt verdacht van vier pogingen tot doodslag. Hij wordt tevens verdacht van bedreiging en stalking: hij zou zes vrouwen hebben bedreigd. De buurtbewoners aan de Herenweg zijn benieuwd hoe de zaak gaat verlopen. "Die man is niet goed bij z'n hoofd en moet zo snel mogelijk uit de maatschappij", vertelt een van de bewoners. "Ik hoop dat hij ook tbs krijgt zodat ze hem kunnen behandelen. Alleen een gevangenisstraf is niet voldoende."