Minke start petitie om kruispunt bij school veiliger te maken: "Het is gewoon niet veilig"

AALSMEER - Sinds de opening van de Triade-school in de Hornmeer in Aalsmeer is de verkeerssituatie aan de N196 aangepast om fietsers veiliger over te laten steken. Bij de kruising van de Beethovenlaan, Dreef en Gluckstraat zijn nog geen veiligheidsmaatregelen getroffen. Moeder Minke de Jager zou graag zien dat ook hier de situatie wordt verbeterd.

Het is volgens haar een onoverzichtelijk kruispunt met veel onduidelijkheid. ''Uit de klas van mijn zoon zijn er veel moeders die hun kinderen niet laten fietsen, omdat het gewoon niet veilig is.", aldus De Jager.

Lees ook: Omwonenden klagen over gevaarlijke fietsstraat in Wormer: "Heb al meerdere ongelukken zien gebeuren"

Kinderen die hier dagelijks langsfietsen zouden graag stoplichten zien om de kruising veiliger te maken. Minke denkt iets realistischer en hoopt op haaientanden die de oversteekplek veel duidelijker zouden maken.

De gemeente heeft laten weten het kruispunt in Aalsmeer binnenkort onder de loep te nemen.